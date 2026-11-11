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НовостиВ мире11 ноября 2026 20:39

На Западе раскрыли просьбу США к России: Вашингтон призвал к соглашению с Европой по безопасности

Axios узнал о просьбе США к РФ о новом предложении по сделке с ЕС о безопасности
Алина КОЧНЕВА
Axios узнал о просьбе США к РФ о новом предложении по сделке с ЕС о безопасности

Axios узнал о просьбе США к РФ о новом предложении по сделке с ЕС о безопасности

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Американские власти обратились к Москве с просьбой по соглашению с Европой. США хотят, чтобы Россия предоставила новое предложение по возможной сделке с ЕС о безопасности. Соглашение, по версии Белого дома, должно предусматривать шаги со стороны РФ по снижению напряженности в контактах с Европой, заявил портал Axios.

Источники сообщили, что в Вашингтоне готовы рассмотреть предложение Москвы по Европе, которое ограничивает расширение НАТО. Сделка также может сократить военное присутствие альянса в Восточной Европе, указано в статье.

Американцы рассчитывают, что Москва в новом проекте отразит свои опасения и требования в сфере безопасности. Планируется, что РФ также укажет на "симметричные шаги", которые страна готова предпринять для деэскалации конфликта.

Председатель иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что США также обратились к России по вопросам Тегерана. Он подчеркнул, что Вашингтон попросил Москву помочь организовать прямые переговоры между конфликтующими сторонами.