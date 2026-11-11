"В количестве одна штука": власти Латвии выставили на торги беспородную кошку

Латвия объявила тендер на продажу кошки Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Латвии выставили беспородную кошку на торги. Государство объявило тендер. Заявки будут принимать до 08:00 12 ноября. Об этом говорится в тексте документа.

В материалах сказано, что кандидата проверят на налоговые долги. Они не должны превышать 150 евро. Кроме того, будущего хозяина проверят на платежеспособность и наличие его имени в санкционных списках.

"Государственное животное - ВПМ-1442 - беспородная кошка в количестве одна штука", - говорится в тексте.

Тем временем "Почта России" выставила на аукцион здания исторического комплекса Главпочтамта в центре Москвы. Начальная стоимость лота составила 7,7 миллиарда рублей. В документах указаны два адреса объектов недвижимости: Мясницкая улица, 26А и Чистопрудный бульвар 2.