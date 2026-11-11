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НовостиЭкономика11 ноября 2026 21:01

Ozon изменил структуру владения компанией: бизнесмен Чачава и подконтрольные лица утратили 35% акций

Структуры бизнесмена Чачавы утратили контроль над почти 35% акций Ozon
Алина КОЧНЕВА
Структуры бизнесмена Чачавы утратили контроль над почти 35% акций Ozon

Структуры бизнесмена Чачавы утратили контроль над почти 35% акций Ozon

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Компания Ozon произвела изменения в структуре. Теперь бизнесмен Александр Чачава и подконтрольные ему юридические лица не владеют почти 35% акций. Об этом ТАСС сообщили в Ozon.

Маркетплейс пояснил, что структуры предпринимателя перестали контролировать 34,95% акций. Они утратили контроль над АО "О23". В результате юрлица больше не смогут распоряжаться 75,6 миллиона акций, принадлежащих обществу.

В компании уточнили, что изменения в корпоративной структуре никак не отразятся на операционной деятельности группы.

Ozon в августе объявил о переходе на новую систему продаж. По ней склады значительно утратили свою значимость. С 10 сентября маркетплейс размещает товары непосредственно в пунктах выдачи заказов. Переход на новую систему осуществили в два этапа.