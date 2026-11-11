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НовостиОбщество11 ноября 2026 21:19

Адвокат Нурлана Сабурова назвала фейками сообщения о якобы оплате комиком услуг мошенников

Адвокат Миллер: Нурлан Сабуров не платил мошенникам за возвращение в Россию
Алина КОЧНЕВА
Адвокат Миллер: Нурлан Сабуров не платил мошенникам за возвращение в Россию

Адвокат Миллер: Нурлан Сабуров не платил мошенникам за возвращение в Россию

Фото: Даниил ОПАРИН.

Казахский комик Нурлан Сабуров не платил мошенникам за снятие запрета на въезд в Россию. Его адвокат Алена Миллер назвала сообщения фейками. Она подчеркнула, что комик не отдавал 100 миллионов за организацию въезда в РФ. Так слова Алены Миллер цитирует РИА Новости.

"Нурлан никому не передавал никаких денежных средств. Публикации о том, что он якобы передал часть суммы, не соответствуют действительности", - прокомментировала адвокат.

Стендап-комику из Казахстана ограничили въезд в Россию на 50 лет. Кроме того, Нурлану Сабурову запретили открывать новый бизнес в РФ. Ограничение действует до марта 2029 года. Закон допускает отказ в регистрации владельцу или руководителю нового бизнеса, если ранее он владел контролирующей долей или руководил компанией, которая имеет запись о недостоверности данных.