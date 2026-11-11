Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире11 ноября 2026 21:36

В офисе Зеленского сделали негативное предречение украинцам: граждан призвали запасаться водой

Замглавы офиса Зеленского Верещук назвала предстоящую зиму тяжелой
Алина КОЧНЕВА
Замглавы офиса Зеленского Верещук назвала предстоящую зиму тяжелой

Замглавы офиса Зеленского Верещук назвала предстоящую зиму тяжелой

Фото: REUTERS.

Граждан Украины вновь призвали готовиться к тяжелой зиме. Замглавы офиса киевского главаря Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила, что жителям стоит запастись водой. Ее слова приводит местное издание "Страна".

Ирина Верещук признала, что украинская инфраструктура серьезно пострадала. Некоторые объекты уже не поддаются ремонту, указала она.

"Будет ли киевлянам тяжело? Да, будет тяжело, но нам нужно готовиться", - посоветовала Ирина Верещук.

Зеленский на фоне кризиса снова обратился к Европе. Он провел диалог с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Бывший комик назвал сложной ситуацию в ряде регионов. В том числе, в Киеве. Зеленский заявил, что европейцы помогут Украине деньгами. ЕС применит специальный механизм по поддержке во время ЧС.