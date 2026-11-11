В офисе Зеленского сделали негативное предречение украинцам: граждан призвали запасаться водой

Замглавы офиса Зеленского Верещук назвала предстоящую зиму тяжелой Фото: REUTERS.

Граждан Украины вновь призвали готовиться к тяжелой зиме. Замглавы офиса киевского главаря Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила, что жителям стоит запастись водой. Ее слова приводит местное издание "Страна".

Ирина Верещук признала, что украинская инфраструктура серьезно пострадала. Некоторые объекты уже не поддаются ремонту, указала она.

"Будет ли киевлянам тяжело? Да, будет тяжело, но нам нужно готовиться", - посоветовала Ирина Верещук.

Зеленский на фоне кризиса снова обратился к Европе. Он провел диалог с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Бывший комик назвал сложной ситуацию в ряде регионов. В том числе, в Киеве. Зеленский заявил, что европейцы помогут Украине деньгами. ЕС применит специальный механизм по поддержке во время ЧС.