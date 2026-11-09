Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляйен дополнительную энергетическую и гуманитарную помощь для подготовки к зиме Фото: REUTERS.

Читая последние новости из Киева, вспомнил я тут советский фильм «Баламут». Как говорили в период моей бурной юности, киношка получилась «средней паршивости», но был там по сюжету в студенческой группе один субтильный паренек из Закавказья, который во всех случаях, когда у него не получалось выполнить задание по экономике, применял один рецепт: «Родственникам домой позвоню — пусть деньги вышлют». Очень мне этот модус операнди напомнил стандартный рецепт нынешнего украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского.

Буквально сегодня он перечислил, с какими проблемами столкнулась в последние дни Украина в энергетике - электричества нет, с водой и отоплением проблемы, а хуже всего, по его словам, обстоят дела в Киеве, Днепропетровской, Сумской, Донецкой областях и Херсоне.

Что делать?

Украинский «просрочка» знает ответ. Мало того, он уже рассказал про свои действия по преодолению кризиса всем украинцам. И ответ сей прост, как грабли — нужны деньги.

- Говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сейчас очень сложная ситуация во многих наших городах и общинах с поставкой электричества, воды и тепла через российские удары. Труднее всего - в Киеве, на Днепровщине, Сумщине, Донетчине и в Херсоне. Рассказал Урсуле о вызовах, и мы договорились, что Евросоюз применит специальный механизм по помощи в чрезвычайных ситуациях. Это даст возможность оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас больше всего нужно. Команды уже работают над этим, - доложил Зеленский о принятых им мерах по устранению кризиса. - Обсудили дополнительную энергетическую и гуманитарную помощь для подготовки к зиме и евроинтеграционные вопросы. На прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала ежегодный отчет о расширении Европейского Союза, где успешно оценила прогресс Украины. Важно открыть все кластеры и начать закрывать разделы.

Все-таки на Украине живут странные люди. Но правят ею персонажи еще более неадекватные. Они почему-то думают, что могут стрелять долларами, а пачками евро генерировать электроэнергию, хотя единственный способ согреться пачкой денег — сжечь ее в печке.

Но чуть что, где и что ни произошло — надо звонить Фридриху, Эммануэлю, Эндрю, на худой конец, Педро, а в самых сложных ситуациях, конечно же, Урсуле. Чтобы каждый раз после этого разговора от всей души: «Дякую, Урсуло!» Именно так, намеренно бесполо.

И намеренно не в ту сторону. Денег ему, конечно же, снова дадут. Но вот на энергетической безопасности украинских городов это никоим образом не скажется. Скорее, даже наоборот.

- Если русским удастся отрезать города, блэкаут может продлиться три дня, пять дней, неделю или даже две недели, - считает энергетический эксперт Андриан Прокип и называет среди самых вероятных городов-кандидатов на двухнедельный блэкаут Киев, Одессу и Днепропетровск. А во второй очереди — Чернигов, Сумы и Харьков.

Если Зеленский действительно не хочет, чтобы украинцы провели зиму в холоде и темноте, ему надо договариваться с Москвой. А вот если он хочет просто и конкретно срубить по-новой бабла от западной помощи, то может звонить Урсуле (далее по списку) и дальше.

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