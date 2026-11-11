Кушнер счел важным привлечение Европы к переговорам по Украине

Кушнер заявил, что европейцы должны сидеть за столом переговоров по Украине Фото: REUTERS.

Зять президента США Джаред Кушнер выступил перед прессой после переговоров по Украине в Абу-Даби. Он оценил роль европейцев в дипломатическом урегулировании конфликта. Джаред Кушнер счел важным присутствие представителей от ЕС за столом переговоров по Украине.

Спецпосланник США также заявил, что вовлечение Европы якобы является единственным способом прекращения конфликта. При этом в ЕС не могут выбрать человека, способного вести диалог с Москвой, признал он.

"Нам нужно, чтобы европейцы сидели за столом переговоров", - подытожил Джаред Кушнер.

Дипломатические контакты по Украине в ОАЭ длились два дня. Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул, что стороны приблизились к миру. По его словам, конкретные детали разговора будут раскрыты после достижения окончательной договоренности.