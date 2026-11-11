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НовостиПолитика11 ноября 2026 22:26

Делегация РФ приземлилась в Москве после переговоров по Украине в ОАЭ

Российские дипломаты вернулись в Москву после переговоров по Украине
Алина КОЧНЕВА
Российские дипломаты вернулись в Москву после переговоров по Украине

Российские дипломаты вернулись в Москву после переговоров по Украине

Фото: REUTERS.

В среду, 11 ноября, завершились двухдневные переговоры по Украине. Встречи прошли в Абу-Даби при посредничестве Соединенных Штатов. Российские дипломаты ночью 12 ноября вернулись в Москву, передает РИА Новости.

Борт с членами делегации РФ приземлился в столице. Дипломаты вылетели из ОАЭ порядка шести часов назад.

Российская делегация поблагодарила власти Эмиратов за организацию переговоров. Помощник президента Владимир Мединский отметил прогресс в урегулировании конфликта. Он подчеркнул, что дипломаты большую часть времени обсуждали гарантии безопасности. Действующая система безопасности в Европе работает очень плохо, констатировал глава российской делегации. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что на консультациях были заложены основы для дальнейшего диалога.