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НовостиВ мире11 ноября 2026 22:30

Здание обрушилось в нью-йоркском Бруклине: спасатели ведут поисковую операцию

FDNY: под завалами обрушившегося в Нью-Йорке здания могут быть люди
Алина КОЧНЕВА
FDNY: под завалами обрушившегося в Нью-Йорке здания могут быть люди

FDNY: под завалами обрушившегося в Нью-Йорке здания могут быть люди

Фото: REUTERS.

В самом населенном районе Нью-Йорка случилось ЧП. В Бруклине обрушилось здание. Под завалами могут оставаться люди, информируют представители пожарной службы Нью-Йорка.

По их сведениям, здание обрушилось частично. Сейчас спасатели ведут поисковую операцию. О жертвах и пострадавших данных не поступало.

Известно, что два человека находятся под наблюдением врачей. При этом подробностей о состоянии их здоровья нет.

Ранее Национальной лаборатории Саванна-Ривер на территории ядерного комплекса Savannah River Site вспыхнул пожар. Объект находится в штате Южная Каролина. При происшествии был зафиксирован выброс радиоактивных веществ на уровне земли. Пожар удалось потушить. При этом, как сообщили представители объекта, радиоактивного загрязнения за пределами комплекса нет.