Самолет со Стивеном Уиткоффом на борту сел в Дублине

Уиткофф после Абу-Даби прилетел в Дублин Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф прилетел в Ирландию. Его самолет сел в Дублине. Борт прибыл в ирландскую столицу сразу после Абу-Даби. Так пишет ТАСС со ссылкой на представителей аэропорта Дублина.

"Самолет, принадлежащий Уиткоффу, прилетел из Абу-Даби", - рассказали в воздушной гавани.

Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приняли участие в переговорах по Украине. Они выступили посредниками в диалоге между сторонами.

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планируют 12 ноября посетить Москву. Они хотят вновь встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры запланированы на первую половину дня. Спецпосланники главы Белого дома, кроме того, намерены посетить Киев и поговорить с украинским руководством.