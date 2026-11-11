ТАСС: Уиткофф и Кушнер могут посетить Россию и Украину в ближайшие дни

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Фото: Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер в ближайшие дни могут посетить Россию и Украину. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Такая вероятность [что Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Россию - прим. ред.] есть, переговорщики сами объявят о своих планах», — сообщил собеседник агентства.

В Абу-Даби 10–11 ноября состоялась первая с февраля встреча делегаций России, США и Украины. Консультации шли в закрытом режиме. В первый день переговоры длились около 4,5 часа с перерывом на 40 минут, сегодня — примерно два часа. Центральной темой переговоров стала будущая архитектура безопасности.

Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. США представляли спецпосланник Уиткофф и Кушнер, украинскую сторону — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. По итогам встречи Владимир Мединский сообщил, что Россия и Украина договорились о проведении нового масштабного обмена пленными. Конкретные параметры и сроки реализации соглашения, по его словам, будут определены в ближайшее время.