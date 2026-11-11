"Аж кушать не может": в МИД отреагировали на слова языкового омбудсмена Украины о русском языке

Захарова отреагировала на неприязнь Ивановской к русскому фразой из "Мимино" Фото: Телеграм-канал МИД России..

На Украине усиленно борются с русским языком. Несмотря на то, что многие местные политики продолжают на нем говорить, ряд официальных лиц публично заявляют о неприязни к русскому. Такую же позицию приняла языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга отреагировала на ее слова цитатой из фильма "Мимино".

Дипломат подчеркнула, что, по мнению Елены Ивановской, использование русского языка на Украине является "психологической угрозой". Представитель МИД РФ добавила, что такие слова могут быть связаны с осенним обострением.

"Напоминает известную фразу из фильма "Мимино", когда герой говорит, что такую личную неприязнь испытывает, что аж кушать не может. Вот это прям про Елену Ивановскую", - отметила Мария Захарова.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* случайно перешел на русский язык во время общения с прессой. За это ему грозит штраф от Елены Ивановской.

*- признан экстремистом и террористом в России