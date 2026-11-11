Буданов* на русском языке общался с участниками протеста возле подпольной тюрьмы ТЦК и Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке Фото: REUTERS.

У завершившихся сегодня переговоров в Абу-Даби оказался и еще один неожиданный итог — глава Офиса президента Украины, признанный в России террористом Кирилл Буданов*, перешедший на эту должность с поста начальника военной разведки ГУР Минобороны Украины, похоже, налетел на еще один штраф за использование русского языка вместо державной украинской мовы.

Напомним, ранее Буданов* на русском языке общался с участниками протеста возле подпольной тюрьмы ТЦК и Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке и даже матерился по-русски в той «дискуссии». За что был подвергнут штрафу языковым омбудсменом (украинской шпрехенфюререшей) Оленой Ивановской, днем и ночью следящей за тем, чтобы на Украине все правильно мовкали, а не неправильно говорили. Размер его она не озвучивала, как и сам глава ОПУ, но сообщила, что Буданов* сразу согласился оплатить выписанный штраф.

А сегодня он опять проштрафился. Отвечая на вопрос англоязычного журналиста, Буданов* сначала попросил перевести ему, и сразу же добавил на чистом русском языке: «Да я понимаю, мне время нужно». На державной эта фраза звучала бы иначе: «Так я розумію, мені час потрібен». Прокололся, в общем, и опять, и снова. Скоро штраф прилетит.

А вот Зеленскому, который в аналогичной ситуации тоже автоматически перешел на русский язык, Ивановская штраф выписывать не стала. Напомним, в ответ на вопрос корреспондента АВС американского телеканала во время интервью украинский «просрочка» переспросил у своего помощника на русском: «А это то же самое?» Опять же, на мове это звучало бы совсем иначе: «А це те саме?»

Согласитесь, совсем другое звучание. Но Ивановская не только не стала штрафовать Зеленского, а еще и в ответе на запрос по данному поводу объяснила, почему украинский закон в данном случае не действует.

- Использование иностранного языка во время интервью иностранным медиа подпадает под правовое регулирование части третьей статьи 12 Закона и не является нарушением языкового законодательства, - рассказала шпрехенфюрерша.

А Зеленского не оштрафовали Фото: REUTERS.

- Если вы не знали, русский язык - это иностранный язык, который можно использовать в общении с американцами. По крайней мере, так считает языковая омбудсмен Ивановская. Я у нее спросил, почему Буданова оштрафовали за русский, а Зеленского - нет. Оказывается, это были два совершенно разных русских языка, - язвительно прокомментировал ответ шпрехенфюрерши шеф-редактор «Украинских новостей» Денис Гороховский. Впрочем, есть и другое объяснение, прозвучавшее в блистательной комедии «Берегись автомобиля». «А это нога, кого надо нога».

Вот только есть нюанс — Зеленский свой вопрос адресовал не американскому корреспонденту, а своему помощнику. А Буданов на русском языке тоже обратился к переводчику.

Впрочем, если верить утечкам с переговоров, то на них украинская делегация, когда не было журналистов изъяснялась на русском языке, не испытывая никаких трудностей. Что вполне объяснимо, если учесть, что, по сведениям из Офиса президента Украины, вся верхушка говорит на русском, проводя свои совещания, когда в зале нет лишних ушей.

Что же касается Зеленского, то он, на каком языке ни изъяснялся бы, все равно будет признан главным мовнюком Украины, пока занимает свой нынешний пост. Впрочем, и ему не стоит обольщаться — как только он его оставит, ему припомнят все. И не только разговоры на русском.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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