Дуров* после инцидента с главой Nvidia посетовал, что к нему не подсылают шпионок

Дуров* пошутил, что спецслужбы не посылают к нему девушек-шпионок. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров* оценил ситуацию с выявленным внебрачным романом главы Nvidia Дженсена Хуанга. Предприниматель в шутку посетовал, что к нему не подсылают девушек-шпионок. Об этом он написал в Telegram-канале.

Павел Дуров* не без иронии назвал это несправедливым. Он подчеркнул, что "генеральным директорам, которые не интересуются азиатскими девушками", предлагают меньше вариантов для романов.

По словам бизнесмена, с ним за все время не связалась ни одна шпионка. Он считает, что те даже не пытаются это сделать.

Глава американской компании Nvidia попался на романе с китайской шпионкой. Ему грозят уголовное дело и потеря половины состояния. Сейчас оно равняется $160 миллиардам.

*- признан в России террористом и экстремистом