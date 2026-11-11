Дуров* после инцидента с главой Nvidia посетовал, что к нему не подсылают шпионок

Бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров* оценил ситуацию с выявленным внебрачным романом главы Nvidia Дженсена Хуанга. Предприниматель в шутку посетовал, что к нему не подсылают девушек-шпионок. Об этом он написал в Telegram-канале.
Павел Дуров* не без иронии назвал это несправедливым. Он подчеркнул, что "генеральным директорам, которые не интересуются азиатскими девушками", предлагают меньше вариантов для романов.
По словам бизнесмена, с ним за все время не связалась ни одна шпионка. Он считает, что те даже не пытаются это сделать.
Глава американской компании Nvidia попался на романе с китайской шпионкой. Ему грозят уголовное дело и потеря половины состояния. Сейчас оно равняется $160 миллиардам.
*- признан в России террористом и экстремистом