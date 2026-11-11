Лерчек просит Путина о помиловании: ей дали 5 лет условно и многомиллионный штраф

Блогер Лерчек попросила Путина о помиловании Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В ноябре Мосгорсуд огласил приговор блогеру Валерии Чекалиной. Лерчик обвинили в проведении незаконных валютных операций. По этой статье блогеру дали 5 лет условно и огромный штраф. Валерия Чекалина попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании. Так сообщил адвокат блогера Константин Третьяков в диалоге с РИА Новости.

"Валерия написала обращение о помиловании на имя президента России Владимира Путина", - рассказал он.

Адвокат пояснил, что по закону осужденный направляет заявления через администрацию колонии или СИЗО. В случае Лерчек прошение подали через интернет-приемную президента.

Валерия Чекалина, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила об ухудшении самочувствия. Недавно она повторно прошла курс химиотерапии. После этого у Лерчек упало зрение.