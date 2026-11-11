В Кремле анонсировали обнародование соболезнований Путина в связи с кончиной Дарчиева

Песков: Кремль опубликует соболезнования Путина в связи со смертью посла Дарчиева Фото: Телеграм-канал МИД России..

В Москве 11 ноября скончался российский чрезвычайный и полномочный посол в США Александр Дарчиев. Он служил на дипломатических постах с конца 90-х. Послу было 66 лет. Кремль опубликует соболезнования президента РФ Владимира Путина в связи с трагичным событием. Так сообщил его представитель Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Александр Дарчиев умер от хронического заболевания. Дата и место прощания пока не объявлены. В МИД РФ выразили соболезнования по поводу ухода посла из жизни.

В ведомстве подчеркнули тяжесть этой утраты для отечественной дипломатической службы. Представители МИД поддержали семью скончавшегося посла. Александр Дарчиев возглавлял российскую дипмиссию в Вашингтоне и на протяжении многих лет занимался ключевыми вопросами российско-американских отношений.