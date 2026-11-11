Глава Nvidia уличен в связи с подчиненной: женщина работает в компании почти 20 лет

NYT сообщила об отношениях главы Nvidia Дженсена Хуанга с подчиненной Фото: REUTERS.

Стало известно о еще одном внебрачном романе гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга. Как пишет The New York Times, глава компании также имел отношения с подчиненной Кимберли Пауэлл. Женщина является вице-президентом Nvidia и отвечает за продукты компании в сфере здравоохранения.

Источники сообщили, что Кимберли Пауэлл работает в Nvidia с 2008 года. Она заняла пост вице-президента компании в 2017 году. По информации собеседников газеты, в Nvidia знали об этом романе.

Следует напомнить, что сотрудникам компании рекомендуется избегать ситуаций, в которых их действия могут привести в конфликту. Как отмечает газета, личные отношения также нежелательны.

Бизнесмен Павел Дуров* в шутку пожаловался, что к нему не подсылают девушек-шпионок. Он не без иронии назвал это несправедливым. Так предприниматель отреагировал на скандал вокруг Дженсена Хуанга. Его заподозрили в связи со шпионкой.

*- является террористом и экстремистом в РФ