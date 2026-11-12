Хегсет громко разговаривал и смеялся у Могилы Неизвестного Солдата: военный сделал ему замечание

Часовой сделал замечание Хегсету из-за смеха у Могилы Неизвестного Солдата Фото: REUTERS.

Военный караула армии США осудил поведение шефа Пентагона Пита Хегсета после церемонии в честь Дня ветеранов. Министр вел громкие беседы и смеялся у Могилы Неизвестного Солдата. Часовой сделал ему замечание, передает CNN.

По сведениям телеканала, Пит Хегсет находился в окружении жены и советников. Они прибыли на памятное мероприятие на Арлингтонское национальное кладбище.

"Все посетители обязаны соблюдать тишину и уважение в любое время", - сказал часовой.

Президент США Дональд Трамп также выступил на мероприятии в честь Дня ветерана. Он выразил надежду, что Вашингтон не будет "вынужден" наносить удары по Ирану. Политик также объявил о "победе на 93%" над Тегераном. Дональд Трамп напомнил, что Иран "ведет войну против Америки" с 1979 года.