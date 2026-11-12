Рубио и Ван И провели разговор: они выступили за переговоры с РФ на высшем уровне

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В декабре могут состояться переговоры между Россией, Соединенными Штатами и Китаем. Вашингтон и Пекин поддерживают проведение такой встречи. Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре назвали важными трехсторонние переговоры с участием РФ. Так оповестила пресс-служба Госдепа США в соцсети Х.
Чиновники предположили, что лидеры в ходе возможной встречи затронут темы обеспечения мира и сокращения ядерных вооружений. Марко Рубио и Ван И указали на ценность такой беседы.
"Они согласились с важностью конструктивных переговоров на уровне лидеров для продвижения таких целей, как мир и денуклеаризация", - уведомили в Госдепе.
South China Morning Post пишет, что Россия, Китай и США пытаются согласовать повестку по вопросам использования ИИ в ядерной сфере к началу саммита АТЭС. Кроме того, проговаривалась возможность принятия совместного заявления, направленного против ядерной войны.