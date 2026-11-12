Рубио и Ван И провели разговор: они выступили за переговоры с РФ на высшем уровне

Рубио и Ван И назвали важным проведение трехсторонней встречи с участием России Фото: REUTERS.

В декабре могут состояться переговоры между Россией, Соединенными Штатами и Китаем. Вашингтон и Пекин поддерживают проведение такой встречи. Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре назвали важными трехсторонние переговоры с участием РФ. Так оповестила пресс-служба Госдепа США в соцсети Х.

Чиновники предположили, что лидеры в ходе возможной встречи затронут темы обеспечения мира и сокращения ядерных вооружений. Марко Рубио и Ван И указали на ценность такой беседы.

"Они согласились с важностью конструктивных переговоров на уровне лидеров для продвижения таких целей, как мир и денуклеаризация", - уведомили в Госдепе.

South China Morning Post пишет, что Россия, Китай и США пытаются согласовать повестку по вопросам использования ИИ в ядерной сфере к началу саммита АТЭС. Кроме того, проговаривалась возможность принятия совместного заявления, направленного против ядерной войны.