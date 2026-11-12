"Огонь - наш почерк": в Минобороны РФ предупредили Киев о тяжелой ночи

Минобороны России проинформировало о наступлении долгой ночи для Украины Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российское Министерство обороны выпустило предостережение для украинских граждан. В ведомстве проинформировали о наступлении долгой для Киева ночи. Такое сообщение появилось на канале МО в "Макс".

Представители ведомства назвали темноту союзником бойцов РФ. "Огонь - наш почерк", дополнили в Министерстве.

"Ночь будет долгой, работаем", - сказано в публикации.

Ночью 11 ноября Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали предприятия в Кривом Роге (Днепропетровская область), а также в Маяках и Усатове (Одесская область). Российские военные также поразили сухогруз с вооружением для ВСУ в акватории Черного моря.