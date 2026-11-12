Томаса Маркла-старшего в СИЗО содержат в одиночестве: его не выпустят до решения суда

People сообщило, что отец Меган Маркл содержится в одиночной камере Фото: REUTERS.

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл вновь попал в камеру. Томас Маркл находится в СИЗО на фоне расследования его дела о хранении детской порнографии. Отца жены принца Гарри содержат в одиночной камере, известило издание People.

Суд постановил, что Томас Маркл-старший останется в СИЗО до завершения расследования и снятия с него браслета. Мужчину взяли под стражу 10 ноября.

"82-летний отец Меган Маркл не будет содержаться в общей камере", - говорится в публикации.

Томаса Маркла повторно арестовали после инцидента с устройством слежения. Мужчина самовольно его срезал. Его Томасу Марклу надели правоохранители после ареста по делу о хранении порнографических материалов с участием детей. Теперь мужчина снова находится под стражей в ожидании слушания в федеральном суде в Тампе.