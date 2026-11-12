Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире12 ноября 2026 1:03

Акции Nvidia падают из-за романов гендиректора Хуанга

Акции компании Nvidia снизились на 8,6% на фоне возможной отставки Хуанга
Алина КОЧНЕВА
Акции компании Nvidia снизились на 8,6% на фоне возможной отставки Хуанга

Акции компании Nvidia снизились на 8,6% на фоне возможной отставки Хуанга

Фото: REUTERS.

Согласно данным торгов, акции компании Nvidia демонстрируют существенное снижение. Сейчас они падают на 8,6%. Снижение акций происходит на фоне скандала вокруг романов гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга.

Совет директоров Nvidia может в ближайшее время согласовать отставку главы компании. В его отношении уже начали расследование.

К 03:00 12 ноября акции Nvidia снижались на 8,65%. Они упали до 158,71 доллара за бумагу.

Гендиректора компании уличили в связях с двумя женщинами вне брака. Как пишет New York Times, глава Nvidia имел отношения с подчиненной Кимберли Пауэлл. Женщина является вице-президентом компании и отвечает за продукты в сфере здравоохранения. Она работает в Nvidia с 2008 года. Текущий пост перешел к женщине в 2017-м.