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НовостиПолитика12 ноября 2026 1:22

В Киеве всю ночь действует воздушная опасность: жители слышат взрывы

В Киеве прогремело несколько серий взрывов
Алина КОЧНЕВА
В Киеве прогремело несколько серий взрывов

В Киеве прогремело несколько серий взрывов

Фото: REUTERS.

С 02:00 по московскому времени в Киеве гремят взрывы. Воздушная опасность на территории города действует уже несколько часов. Тревога также объявлена в ряде областей Украины. Так сообщает местное издание "Общественное. Новости".

Отмечается, что в украинской столице слышали минимум две серии взрывов. О последствиях данных не поступало.

В настоящий момент воздушная тревога действует, в том числе, в Днепропетровской, Черниговской и Полтавской областях.

Российское Министерство обороны заранее предупредило украинских граждан. В ведомстве проинформировали о наступлении "долгой" для Киева ночи. Представители Минобороны РФ назвали темноту союзником бойцов, а огонь - почерком России. Военные продолжают выполнять задачи спецоперации.