Число погибших при обрушении трехэтажного здания в США достигло двух: пострадали 19 человек

Семь детей пострадали при обрушении дома в Нью-Йорке, два человека погибли Фото: REUTERS.

В районе Бруклин Нью-Йорка рухнуло трехэтажное здание. При обрушении пострадали минимум 19 человек. Из них семеро - дети. Число погибших выросло до двух. Так уведомила комиссар пожарного департамента Нью-Йорка Лилиан Бонсиньоре во время пресс-подхода.

Она уточнила, что в больницы поступило 19 пациентов. Из них четверо находятся в критическом состоянии. Еще 12 пациентов чувствуют себя лучше.

"Из этих 19 человек 7 - дети", - сообщила Лилиан Бонсиньоре.

По данным пожарных, здание обрушилось частично. При этом под завалами все еще могут находиться люди. Спасатели продолжают поисковую операцию. О причинах обрушения дома пока ничего не известно. Стоит отметить, что Бруклин - самый населенный район Нью-Йорка.