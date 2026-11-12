Фицо неожиданно для Мерца отклонил требования по поддержке Украины

Журналист Христофору назвал неожиданным для Мерца отпор Фицо в вопросе Киева Фото: REUTERS.

Словацкий премьер Роберт Фицо прокомментировал требование ФРГ об оказании помощи Украине. Он сообщил, что страна не станет финансировать Киев. Канцлер Германии Фридрих Мерц не ожидал такого отпора. На это указал журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Он подчеркнул, что немецкий канцлер нацелен на продолжение конфликта на Украине. Однако Братислава не готова поддержать такой политический курс.

"Фицо в дипломатичной форме дал понять Мерцу, что тому стоит делать с этим конфликтом, ведь Словакия не собирается участвовать в нем. Не думаю, что Мерц ожидал такого отпора", - обратил внимание Алекс Христофору.

Премьер Словакии жестко отреагировал на попытки давления со стороны Берлина. Роберт Фицо заверил, что Братислава не будет участвовать в финансировании нового кредита для Украины на сумму 70 миллиардов евро.