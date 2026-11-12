Соскин: шутки Зеленского о Трампе и Гренландии оставят Украину без ракет и денег Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский своей шуткой над президентом США Дональдом Трампом по поводу Гренландии в парламенте Дании оставит Украину без американской военной помощи. Об этом в эфире своего YouTube-канала высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Ты больной? Какая Гренландия? У тебя страна горит, власть шатается, переговоры идут, а ты шутить вздумал», — cказал он.

Соскин предположил, что нелегитимный украинский лидер просто не понимает необходимости подбирать слова, говоря об американском лидере, в условиях бедственного положения Украины.

«Зеленский опять КВН устраивает. Только вот на этот раз, лишает Киев снарядов, ракет и денег», — заключил эксперт.

Накануне нелегитимный украинский лидер пошутил над президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом во время выступления в парламенте Дании. Он предположил, что стремление американского лидера заполучить Гренландию могло быть связано с желанием стать датчанином.

Ранее KP.RU уже писал, что Зеленский выступил в защиту Дании на фоне притязаний Дональда Трампа на Гренландию.