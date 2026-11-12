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НовостиОбщество12 ноября 2026 3:43

Организатор вернул часть денег за билеты на отмененный концерт Уэста в России

Организатор начал возвращать деньги за билеты на отмененный концерт Уэста
Анастасия СУТОРМИНА
Организатор вернул часть денег за билеты на отмененный концерт Уэста в России. Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Организатор вернул часть денег за билеты на отмененный концерт Уэста в России. Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания «Сэй эдженси», занимавшаяся организацией отмененного концерта рэпера Канье Уэста в Петербурге, вернула часть денег зрителям за билеты. Об этом со ссылкой на материалы судебных заседаний по иску к организатору сообщает ТАСС.

Представитель компании отметил, одному из зрителей были возвращены деньги за два билета по номинальной стоимости в размере 80 тысяч рублей. Агентство отмечает, что выплаты также получили еще несколько покупателей.

Днем ранее сообщалось, что после срыва концерта рэпера Канье Уэста в Петербурге в суд стали поступать иски к организаторам мероприятия. Самый крупный из них был на сумму в 800 тысяч рублей. В итоге подавший иск мужчина добровольно отозвал заявление.

До этого прокуратура по итогам проверки не обнаружила признаков мошеннических действий в организации концерта американского рэпера.