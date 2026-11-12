Москву и Киев ждет самый масштабный обмен пленными: когда он планируется

Генерал Зорин назвал ближайшие три недели сроком обмена пленными РФ и Украины. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российская и украинская стороны договорились о масштабном обмене пленными. Он может пройти в ближайшие три недели. Такой срок назвал первый замначальника информации управления Генштаба ВС России Александр Зорин в комментарии ИС "Вести".

Он подтвердил слова помощника президента и главы российской делегации Владимира Мединского. Дипломат сообщил о готовящемся обмене пленными на пресс-конференции по итогам встречи в Абу-Даби.

"[Обмен состоится] в ближайшие может быть, две-три недели, как мне кажется, после согласования всех вопросов, связанных с процедурой обмена", - объяснил Александр Зорин.

Владимир Мединский подчеркнул, что члены делегации РФ главным образом занимались на переговорах гуманитарным вопросом. В связи с этим были достигнуты некоторые договоренности. В частности, речь идет об обмене. Это принципиальная договоренность, уточнил помощник президента.

"Конкретные параметры [договоренностей] будут оглашены в ближайшее время", - проинформировал Владимир Мединский.

Последний обмен пленными прошел 23 октября. Бойцов доставили в Беларусь. Затем они проследовали в Россию и на Украину. Так, к семьям вернулись 270 мужчин. Переговоры о новом обмене начали вестись сразу после проведенной акции. При этом киевские власти существенно замедляют процесс переговоров по обмену пленными. Они стараются получить военных преступников и радикалов.

Ранее, в сентябре, на белорусско-украинской границе, в пункте пропуска "Новая Гута", состоялась еще одна гуманитарная акция по воссоединению семей из России и Украины. К близким на Украину отправились 15 человек. В Россию вернули трех пленных. В основном это пенсионеры и маломобильные граждане. Для них дорога дается особенно тяжело. Поэтому самостоятельно прибыть в ту или иную страну им непросто. Каждый из участников акции на белорусской стороне получил горячее питание. Их также встретили официальные представители от Москвы и Киева.

Тем временем появились некоторые подробности переговоров в ОАЭ. Российская делегация постоянно информировала президента РФ Владимира Путина о происходящем. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер обсудил ход беседы с белорусским коллегой Александром Лукашенко.