Меркурис: Украина должна принять условия России для завершения конфликта. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Для завершения конфликта Украина должна пойти на выполнение российских условий. Об этом на своём YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Самое время отвечать на требования России», — сказал Меркурис.

По его словам, тянуть с ответом больше нельзя: если требования Москвы проигнорировать, Украина в итоге окажется в более проигрышном положении. Ответственность за это аналитик возложил на Владимира Зеленского, который, по его оценке, сознательно уклоняется от диалога с Москвой и тем самым только ухудшает ситуацию для Киева.

Встреча делегаций России, США и Украины состоялась в Абу-Даби 10–11 ноября. Переговоры стали первым прямым контактом сторон в таком формате с февраля этого года. Консультации шли за закрытыми дверями. В первый день встреча длилась 4,5 часа с перерывом на 40 минут, во второй — менее двух часов. Глава российской группы, помощник президента Владимир Мединский, по итогам переговоров рассказал, что ключевой темой обсуждений стала архитектура европейской безопасности. Кроме того, по его словам, стороны достигли договорённости о новом масштабном обмене пленными между Россией и Украиной — конкретные параметры объявят в ближайшее время.