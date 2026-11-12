Ссылка от «налоговой»: россиян предупредили о новом виде мошенничества на «Госуслугах»

МВД предупредило о схеме с якобы взломом «Госуслуг» при проверке налогов Фото: Алексей БУЛАТОВ.

МВД России предупредило о новой схеме мошенников с проверкой налогов. Граждан запугивают взломом личного кабинета на портале «Госуслуг», который якобы происходит при проверке налоговых начислений, говорится в материалах ведомства.

Жертве приходит сообщение в мессенджере якобы от сотрудника УФНС со ссылкой для проверки начислений. После перехода по ней человек видит уведомление о взломе аккаунта на «Госуслугах» и номер телефона, по которому предлагают «помочь». Аферисты нагнетают тревогу, вынуждают позвонить и следить за их указаниями. В результате жертва теряет сбережения.

В МВД призывают не переходить по ссылкам из сообщений и напоминают, что правоохранители и представители госорганов не пишут в мессенджерах.

Ранее россиян предупредили о ненадёжности паролей, созданных с помощью искусственного интеллекта. Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев заявил, что нейросети зачастую используют одни и те же комбинации, и мошенники научились их взламывать.