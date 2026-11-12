В МВД напомнили, когда автовладельцам необходимо сменить резину на зимнюю

МВД: на зимние шины необходимо перейти до 1 декабря Фото: ИВАНОВА Диана.

С декабря по февраль водителям легковых машин и грузовиков нельзя выезжать на летних шинах. О необходимости смерить резину на зимнюю россиянам напомнили в МВД.

Правило действует для двух категорий транспорта — легковых машин (M1) и грузовиков полной массой до 3,5 тонны (N1). Отдельно в ведомстве напомнили, что шипованные шины запрещено использовать с июня по август. Кроме того, нельзя пользоваться транспортным средством, если зимняя резина или шипованные шины установлены не на все колёса.

Ранее «Известия» сообщили, во сколько автомобилистам обойдётся подготовка к зиме. В октябре 2026 года средний шиномонтаж стоил 7,6 тыс. рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. По данным сетей автосервисов Fit Service, число обращений в контакт-центр в Москве и Московской области за последнюю неделю октября выросло вдвое, а записей на шиномонтаж стало втрое больше.