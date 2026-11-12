ВС РФ поразили объекты ВПК и энергетики Украины и склад в Киеве Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Вооружённые силы (ВС) России нанесли очередной массированный удар по Украине. В Минобороны РФ сообщили, что российские войска применили высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности.

Целями стали объекты военно-промышленного и энергетического комплексов, а также склад боеприпасов в Киеве и Киевской области.

В ответ на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам на территории России российские войска продолжают наносить массированные удары по объектам военной инфраструктуры, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, энергетическим и логистическим объектам, обеспечивающим ВСУ.

Ведомство также отмечает, что удары наносятся исключительно по объектам, используемым в военных целях, и не направлены против гражданского населения. Минобороны неоднократно предупреждало, что любые попытки атак на российские объекты будут получать жесткий ответ. Накануне ВС РФ также нанесли удар по сухогрузу с вооружением и военным имуществом для ВСУ.