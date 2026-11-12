Маск бросился на помощь Хуангу: Глава Nvidia изменил жене и подставил компанию, но ему предлагают должность Фото: REUTERS.

Американский миллиардер Илон Маск заявил о готовности принять на работу генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом предприниматель написал в социальной сети X.

Один из пользователей предложил Маску нанять руководителя технологического гиганта. В ответ бизнесмен коротко заявил: «Это было бы честью».

Заявление прозвучало на фоне сообщений о возможной отставке Хуанга. Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что совет директоров Nvidia готовится рассмотреть вопрос о его увольнении. При этом официального решения пока не объявлено.

Напомним, недавно Хуанг оказался в центре скандала из-за отношений с женщиной, которую подозревают в связях с китайской разведкой. По данным Forbes, на фоне разбирательства состояние главы Nvidia за первые полчаса биржевых торгов сократилось на 7,4 млрд долларов, до 154,7 млрд. Сам бизнесмен ранее признался в супружеской измене и принес извинения своей семье и сотрудникам компании. При этом он выразил готовность сотрудничать со следствием.