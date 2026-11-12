Главный город США содрогнулся из-за ужасной трагедии с обрушением здания: Десятки пострадавших, есть погибшие Фото: REUTERS.

В Нью-Йорке два человека погибли и еще 17 пострадали при обрушении трехэтажного здания. Об этом сообщила комиссар пожарного департамента города Лилиан Бонсиньоре.

Трагедия произошла 11 ноября в районе Бруклин. Здание рухнуло рядом со строительной площадкой, где велись земляные работы. В результате обрушения несколько человек оказались под завалами.

Среди пострадавших семеро детей. Четыре человека находятся в критическом состоянии. При этом число жертв может увеличиться, поскольку под обломками здания могут оставаться люди.

На месте происшествия работают более 250 спасателей и пожарных. Для поиска выживших используются беспилотники, специальное оборудование и служебные собаки. Причины обрушения пока устанавливаются.

Ранее KP.RU сообщал о первых жертвах обрушения здания в Бруклине. Тогда было известно об одном погибшем и десяти пострадавших, четверо из которых находились в тяжелом состоянии. Спасатели продолжали разбирать завалы, опасаясь, что под ними могут находиться люди.