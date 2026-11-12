Новые подробности скандального исчезновения Усольцевых: Семья могла связаться с миром, но не стала. Фото: Соцсети.

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых отправилась в поход с двумя мобильными телефонами. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя управления по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК России Яна Сырымбетова.

«Они [в походе] при себе имели два телефона, но неизвестно, были ли в них средства навигации. Связь в этой местности ловит плохо», — пояснила представитель ведомства.

Напомним, супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной исчезли 28 сентября 2025 года во время похода в Кутурчинском Белогорье. С тех пор об их судьбе ничего не известно.

Ранее «КП-Красноярск» выяснила, что семья могла не суметь связаться со спасателями из-за плохого сигнала. Последний раз телефон Сергея Усольцева фиксировался неподалеку от скалы Мальвинка. Следователи провели десятки экспертиз найденных вещей и опросили местных жителей, однако установить местонахождение пропавших не удалось. Основной версией произошедшего остается несчастный случай.

Кроме того, в начале ноября в Следственном комитете сообщили о приостановке поисков Усольцевых в тайге до конца 2026 года. Причиной стали выпавший снег и высокая активность медведей, представляющих угрозу для спасателей. При этом расследование уголовного дела о пропаже семьи продолжается.