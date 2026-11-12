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НовостиВ мире12 ноября 2026 5:56

Мирная манифестация обернулась погромами: что происходит в центре Барселоны

Акция протеста в Барселоне завершилась беспорядками в центре города
Мария СПИРИДОНОВА
Мирная манифестация обернулась погромами: что происходит в центре Барселоны. Фото: IMAGO/Alejandro Daniel Arnautu/www.imago-images.de/Global Look Press

Мирная манифестация обернулась погромами: что происходит в центре Барселоны. Фото: IMAGO/Alejandro Daniel Arnautu/www.imago-images.de/Global Look Press

Массовая акция в Барселоне в рамках всеобщей забастовки в Испании закончилась беспорядками в центре города. О происходящем сообщает газета El Periodico.

24-часовая забастовка началась в среду с требованиями решить жилищный кризис, повысить зарплаты и сдержать рост цен. Однако спустя время мирная манифестация обернулась погромами. На пересечении Пасео-де-Грасиа и Гран-Виа, люди в масках стали запускать пиротехнику в сторону полицейского оцепления. Затем участники беспорядков начали бить витрины и заходить в магазины: на Пасео-де-Грасиа разграбили магазин одежды. Протестующие также поджигали мусорные контейнеры, велосипеды и импровизированные баррикады.

Сообщалось также, что протестующие ворвались в студию телерадиокомпании RTVE в Барселоне. По данным агентства EFE, около 50 участников массовой забастовки проникли в здание каталонского подразделения RTVE и вошли в студию программы Cafè d'idees прямо во время прямого эфира. Там они развернули плакаты со своими требованиями, из-за чего трансляцию пришлось прервать.