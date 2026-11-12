Один человек пострадал при атаке БПЛА ВСУ в Омской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В Омской области один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников 11 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в мессенджере Max.

«По оценке врачей, его состояние удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет», — написал глава области.

Хоценко добавил, что пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, накануне в Омской области в течение восьми часов действовал режим беспилотной опасности. Российские средства ПВО отражали массированную атаку украинских дронов, а местные экстренные службы перевели в режим повышенной готовности. На некоторых участках зафиксировали падение обломков беспилотников, куда оперативно направили специалистов. На время атаки в Омском аэропорту также приостановили прием и отправку самолетов.