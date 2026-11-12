Демократы разгромили Трампа на выборах, но есть нюанс: в партии зреет раскол из-за министра войны Фото: REUTERS.

В США внутри Демократической партии разгорелся конфликт после провала попытки объявить импичмент главе Пентагона Питу Хегсету. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Причиной разногласий стала неявка 11 конгрессменов-демократов на ключевое голосование. В результате 211 депутатов поддержали передачу резолюции об импичменте в юридический комитет Палаты представителей, фактически заблокировав ее дальнейшее рассмотрение. Против выступили 204 законодателя.

Как отмечает издание, часть демократов обвинила отсутствовавших коллег в срыве инициативы. Другие возложили ответственность на партийное руководство, которое не смогло обеспечить необходимую явку.

Сами пропустившие голосование парламентарии объясняли свое отсутствие дорожными пробками, медицинскими процедурами и личными обстоятельствами.

Напомним, с сентября 2025 года Хегсет также использует титул министра войны после указа президента США Дональда Трампа. При этом официальное юридическое название ведомства по-прежнему остается Министерством обороны.

Ранее Палата представителей Конгресса США заблокировала попытку начать процедуру импичмента Хегсета. Инициатором выступил конгрессмен-республиканец Томас Мэсси, который обвинил главу Пентагона в злоупотреблении полномочиями и незаконном ведении войны против Ирана. Белый дом выступил против отстранения министра.