В Конгрессе заблокировали попытку импичмента Пита Хегсета: прямого голосования не будет

В Белом доме выступили против импичмента шефа Пентагона Фото: REUTERS.

Член Республиканской партии Томас Месси попытался инициировать процесс начала рассмотрения импичмента главы Пентагона Пита Хегсета. Он обвинил министра в злоупотреблении полномочиями и военных действиях против Ирана. Однако остальные республиканцы не поддержали идею Томаса Месси. В Белом доме выступили против импичмента Пита Хегсета, свидетельствуют кадры с трансляции заседания палаты представителей Конгресса.

Законодатели заблокировали попытку начала процедуры импичмента главы Пентагона. Инициатива была отклонена 10 ноября.

"Администрация решительно выступает против этой резолюции — мошеннической, политически мотивированной попытки подорвать позиции наших бойцов, Конституцию нашей страны и нашу национальную безопасность", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.

По итогам голосования 211 конгрессменов выступили за отправку резолюции об импичменте в юридический комитет. Так они заблокировали рассмотрение документа.

Против проголосовали 204 конгрессмена. Они выступили за отклонение процедурного предложения. Конгрессмены рассчитывали перейти сразу к прямому голосованию по импичменту.

Как передает телеканал CNN, президент Соединенных штатов Дональд Трамп и глава аппарата Белого дома Стивен Миллер пообещали Питу Хегсету защиту от импичмента. Так они заявили военному министру "в частном порядке". В материале указано, что Дональд Трамп со Стивеном Миллером намерены содействовать всем высокопоставленным помощникам в борьбе с демократами. Президент США на этом фоне провел несколько телефонных разговоров, пишут журналисты.

Дональд Трамп также оценил вероятность выдвижения со стороны демократов импичмента в его адрес. Он выразил уверенность, что представители Демократической партии не запустят эту процедуру. Для этого, считает хозяин Белого дома, нет никаких оснований. Американский лидер заверил, что провел очень успешные годы на посту президента. Дональд Трамп подчеркнул, что не сделал ничего, что могло бы привести к импичменту. Политик призвал недоброжелателей посмотреть на цифры, которые он показывает.