Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 ноября 2026 6:11

В Петербурге взорвался автомобиль, погиб военнослужащий

Движение по Колпинскому шоссе перекрыли, на месте работают следователи и криминалисты
Анна АДАМАЙТЕС
В Петербурге взорвался автомобиль, погиб военнослужащий

В Петербурге взорвался автомобиль, погиб военнослужащий

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Автомобиль взорвался на Колпинском шоссе в поселке Славянка в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Движение на участке полностью перекрыли, на месте находятся экстренные службы. Об этом сообщает "КП-Санкт-Петербург". В результате ЧП погиб военнослужащий.

По словам местных жителей, взрыв прогремел около семи часов утра. Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля. Следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками осматривают место происшествия, назначаются судебные экспертизы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что 27 августа на Колпинском шоссе в Славянке взорвался автомобиль, в котором находились военнослужащий и его супруга. Мужчина погиб на месте, а женщина получила тяжелые травмы. Предварительно сообщалось, что под машиной сработало самодельное взрывное устройство.