В Петербурге взорвался автомобиль, погиб военнослужащий Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Автомобиль взорвался на Колпинском шоссе в поселке Славянка в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Движение на участке полностью перекрыли, на месте находятся экстренные службы. Об этом сообщает "КП-Санкт-Петербург". В результате ЧП погиб военнослужащий.

По словам местных жителей, взрыв прогремел около семи часов утра. Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля. Следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками осматривают место происшествия, назначаются судебные экспертизы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что 27 августа на Колпинском шоссе в Славянке взорвался автомобиль, в котором находились военнослужащий и его супруга. Мужчина погиб на месте, а женщина получила тяжелые травмы. Предварительно сообщалось, что под машиной сработало самодельное взрывное устройство.