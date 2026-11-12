Мирошник: число атак ВСУ на автобусы РФ выросло после получения Киевом €90 млрд. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Число атак ВСУ на гражданские автобусы в России резко выросло после выделения Киеву европейского кредита на 90 млрд евро. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По мнению дипломата, увеличение числа ударов связано с направлением части европейских средств на закупку украинских беспилотников.

«Число подвергшихся атакам гражданских автобусов резко выросло после выделения режиму Зеленского европейского кредита в 90 млрд евро и целенаправленного направления части средств на закупку ударных дронов. Дроны-убийцы передаются в руки украинских террористов, которые используют их для убийства гражданского населения», — написал Мирошник.

Ранее дипломат сообщил об участившихся ударах ВСУ по пассажирскому транспорту перед переговорами в Абу-Даби. По его данным, за несколько дней в результате атак погибли семь мирных жителей. В частности, украинские беспилотники атаковали рейсовые автобусы в ЛНР, а также водителей общественного транспорта в Донецке.