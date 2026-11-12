Первый пациент завершил лечение онковакциной: Гинцбург рассказал о результатах

Гинцбург рассказал об исчезновении метастазов у первого пациента с онковакциной Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Научный руководитель Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал «Газете.Ru», что первый пациент, прошедший курс онковакцины, завершил лечение. По словам Гинзбурга, метастазы у больного полностью исчезли, и уже четыре месяца его состояние не вызывает опасений.

По словам академика, за пациентом следят ежемесячно. Гинцбург подчеркнул, что на вчерашний день новообразований у пациента не выявлено.

«Стучу по дереву: кажется, уже четыре месяца прошло, а у него [пациента - прим. ред.] всё в порядке», — сказал академик.

Гинцбург объяснил, что вакцина построена на мРНК-технологии: она настраивает иммунитет пациента так, чтобы тот самостоятельно уничтожал опухоль и её метастазы. Препарат для каждого больного создают индивидуально.

Ранее сообщалось о планах Минздрава включить в программу госгарантий на 2027 год 33 новых метода высокотехнологичной медпомощи, среди которых — онковакцины, трансплантация костного мозга и лечение заболеваний сердца. Как уточнили в пресс-службе ведомства, новые методы охватят онкологию, нефрологию, травматологию и ортопедию, оториноларингологию, эндокринологию, офтальмологию, сердечно-сосудистую хирургию, гематологию и нейрохирургию.