Guardian: мир движется к катастрофе, к которой не сможет адаптироваться Фото: Иван МАКЕЕВ.

Мир приближается к необратимому превышению критических температурных порогов, что грозит миллиардам людей тяжелыми последствиями изменения климата. Об этом предупреждает исследование организации Climate Action Tracker (CAT), на которое ссылается британская газета The Guardian.

Согласно анализу, при нынешней политике к концу XXI века средняя температура на планете вырастет на 2,7 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Это выше прошлогоднего прогноза организации, составлявшего 2,6 градуса.

Даже если все страны выполнят свои обещания по сокращению выбросов парниковых газов, потепление к концу века составит около 1,9 градуса. Это превысит установленный Парижским соглашением ориентир в 1,5 градуса. Эксперты предупреждают, что дальнейшее потепление усилит засухи, наводнения, штормы и периоды экстремальной жары.

Ранее KP.RU писал, что Всемирная метеорологическая организация предупредила о сохранении аномально высокой температуры в ближайшие месяцы. По прогнозу специалистов, Эль-Ниньо может дополнительно повысить среднюю температуру планеты на 0,1–0,2 градуса.