Умерла Ирма Холл, актриса из фильмов «Обратная тяга» и «Соучастник»: она прожила почти 100 лет

Умерла Ирма Холл, актриса из фильмов «Обратная тяга» и «Соучастник». Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Умерла американская актриса Ирма Холл, известная по фильмам «Обратная тяга» и «Соучастник». Ей был 91 год. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на семью артистки.

Холл скончалась 10 ноября в Далласе, штат Техас. О ее смерти родственники объявили на следующий день. При этом причину смерти актрисы они не уточнили.

За свою карьеру Холл снялась в десятках фильмов и сериалов. Широкую известность ей принесла роль Большой Мамы в картине «Пища для души» 1997 года, за которую она получила премию NAACP Image Award. В 2004 году актриса также удостоилась специального приза жюри Каннского кинофестиваля за роль в комедии братьев Коэн «Игры джентльменов», где сыграла вместе с Томом Хэнксом.

Примечательно, что до начала актерской карьеры Холл более 20 лет преподавала английский и иностранные языки в школах. Первую заметную роль в большом кино она получила лишь в 60 лет.

Ранее стало известно о смерти американского актера Стейси Кича, сыгравшего в фильме «Американская история X» и сериале «Побег». Артист скончался 10 ноября в Польше в возрасте 85 лет. По словам его супруги, причиной смерти стали серьезное заболевание сердца и сердечная недостаточность. Кич практически до последних дней продолжал сниматься в кино и выступать на театральной сцене.