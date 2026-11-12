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НовостиПолитика12 ноября 2026 7:27

Дмитриев опубликовал видео встречи Уиткоффа и Кушнера в Москвефото

Дмитриев сообщил, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для встречи с Владимиром Путиным
Мария СПИРИДОНОВА
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Фото: Christinne Muschi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Фото: Christinne Muschi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев разместил в соцсети X видео встречи спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в московском аэропорту Внуково.

По его словам, Уиткофф и Кушнер прибыли в российскую столицу, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным.

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Фото: кадр видео с официальной страницы Кирилла Дмитриева в соцсети X

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Фото: кадр видео с официальной страницы Кирилла Дмитриева в соцсети X

12 ноября Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву. Глава государства Владимир Путин должен встретиться с американскими эмиссарами в первой половине дня. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее отмечал, что по протоколу встреча пройдёт «как обычно». Визит Уиткоффа и Кушнера состоялся после переговоров в Абу-Даби, где 10–11 ноября прошёл первый с февраля раунд трёхсторонних консультаций России, США и Украины. Ранее Кушнер заявил о планах обсудить с президентом России возможность включения европейцев в переговорный процесс по Украине.