Черное море стало опаснее Ормуза: в США пришли к жуткому выводу после нападок ВСУ Фото: Артем КИЛЬКИН.

Судоходство в Черном море стало опаснее, чем в Ормузском проливе, из-за участившихся атак на торговые суда. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, с начала 2026 года в Черном море произошло более 300 нападений на суда. В результате погибли свыше 30 моряков, еще более 20 числятся пропавшими без вести. Для сравнения, в Ормузском проливе и других районах Ближнего Востока за время конфликта США и Ирана зафиксировали около 130 атак, жертвами которых стали 25 человек.

На фоне происходящего торговые суда все чаще избегают опасных районов. Так, в октябре число кораблей, входящих в Черное море через Босфор, сократилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом Еврокомиссия намерена ускорить создание специального центра морской безопасности в регионе.

Ранее украинские беспилотники предположительно атаковали турецкий грузовой паром Lider Bordo Mavi в Черном море. Инцидент произошел 26 августа неподалеку от Туапсе. На борту судна начался пожар, пятеро членов экипажа получили ранения. Кроме того, повреждения получили техническое оборудование и грузовой отсек.