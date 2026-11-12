Любовницу-шпионку главы Nvidia подтолкнул к измене ее муж: Он сам познакомил скандальную пару Фото: REUTERS.

В Китае загадочным бизнесменом, познакомившим главу Nvidia Дженсена Хуанга с его любовницей Элис Хуанг, оказался ее собственный муж. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, китайский предприниматель Кан Вэй знал руководителя Nvidia около десяти лет. Именно он представил ему свою супругу, с которой у миллиардера впоследствии начался роман.

Примечательно, что Вэй на протяжении двух лет, судя по всему, спокойно относился к отношениям жены с Хуангом. Более того, он открыто рассказывал знакомым об их близости и иногда в шутку называл Элис личной помощницей главы Nvidia.

Как отмечает WSJ, супруги активно использовали деловые связи для развития бизнеса. В частности, их сингапурская компания Megaspeed International закупала серверы с процессорами Nvidia и предоставляла вычислительные мощности китайским клиентам. Теперь деятельность фирмы проверяют американские и сингапурские власти из-за подозрений в нарушении экспортных ограничений.

При этом американские спецслужбы подозревают Элис Хуанг в сотрудничестве с китайской разведкой. Пекин подобные обвинения отвергает.

Ранее Bloomberg сообщил, что Nvidia начала искать возможную замену Дженсену Хуангу на посту генерального директора. Компания уже привлекла сторонних специалистов для подбора кандидатов. Решение связано со скандалами вокруг личной жизни бизнесмена, который ранее публично признался в измене супруге и принес извинения семье и сотрудникам.