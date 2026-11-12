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НовостиВ мире12 ноября 2026 5:35

Любовно-шпионские скандалы могут обернуться для Хуанга большими проблемами: что решили в Nvidia

Bloomberg: Nvidia начала поиск кандидатов на должность главы компании
Анастасия СУТОРМИНА
Bloomberg: Nvidia начала поиск кандидатов на должность главы компании

Bloomberg: Nvidia начала поиск кандидатов на должность главы компании

Фото: REUTERS.

Компания Nvidia привлекла стороннюю компанию для поиска потенциальных преемников гендиректора компании Дженсена Хуанга. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, пока в компании планируют назначить временного руководителя, пока идут поиски постоянного кандидата. А накануне совет директоров провел встречу, на которой обсуждалась дальнейшая судьба Хуанга.

Гендиректора компании уличили в связях с двумя женщинами вне брака. Как пишет New York Times, глава Nvidia имел отношения с подчиненной Кимберли Пауэлл. Женщина является вице-президентом компании и отвечает за продукты в сфере здравоохранения.

На фоне любовных скандалов акции компании Nvidia демонстрируют существенное снижение. Сейчас они падают на 8,6%.