Покупатель билета на концерт Канье Уэста в России отсудил 149 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО.

Суд частично удовлетворил иск Максима Зайкина к организатору концерта Канье Уэста — ООО «Сэй Эдженси» — и постановил взыскать с компании 148 648 рублей. Решение вынесли 11 ноября, говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале судов общей юрисдикции города Москвы в "Максе".

В сумму вошли стоимость билетов на концерт американского рэпера, убытки, сервисный сбор, компенсация морального вреда, штраф и почтовые расходы. Часть средств ответчик перечислил Максиму Зайкину добровольно уже после подачи иска.

12 ноября организатор отмененного концерта Канье Уэста начал возвращать зрителям деньги за билеты. Одному из покупателей перечислили 80 тысяч рублей за два билета, выплаты также получили несколько других зрителей.

Ранее KP.RU писал, что суд привлек футбольный клуб «Зенит» в качестве третьего лица к разбирательству о возврате денег за билеты на несостоявшееся выступление Канье Уэста. Зайкин требовал взыскать с организатора и билетного оператора около 160 тысяч рублей.