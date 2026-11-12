Пентагону грозят сокращения программ из-за одного решения Трампа: под угрозой F-35 и F-47

MWM: Пентагону грозят сильные сокращения программ истребителей F-35 и F-47. Фото: Benjamin D. Applebaum/US Joint Staff via Global Look P/Global Look Press

Амбициозное предложение администрации Дональда Трампа увеличить оборонные расходы США до 1,5 трлн долларов в 2027 финансовом году сталкивается с растущим сопротивлением, и Пентагону, вероятно, придётся существенно сократить запланированные программы закупок и модернизации. Из-за того что 11 декабря истекает срок для утверждения нового финансирования, аналитики начали предлагать более консервативные сценарии расходов, пишет Military Watch Magazine.

В зоне риска, по данным издания, оказались закупки F-35, разработка истребителя шестого поколения F-47, противоракетная оборона и приобретение критически важных боеприпасов. Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA) настаивает на сохранении закупок 85 F-35, тогда как все аналитики Американского института предпринимательства (AEI) предлагают сократить закупки F-35A для ВВС и F-35C для ВМС.

Будущее F-47 также неопределённо. AEI предлагает отложить или вовсе отменить программу, что, по оценке издания, имело бы значительные последствия для баланса сил в воздухе, особенно в Восточной Азии.

Недавно Пентагон оказался в центре разбирательств: военное министерство США не смогло отследить местонахождение примерно 26 млн запасных частей на сумму 31 млрд долларов для истребителей пятого поколения F-35.